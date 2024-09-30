Витрати Росії на війну перевершать прогнози Bloomberg

У 2025 році бюджетні витрати Росії за статтею «Національна оборона» очікуються у розмірі 13,5 трильйона рублів. Про це пише видання The Bell із посиланням на пояснювальну записку до законопроєкту про федеральний бюджет, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином, військові витрати становитимуть 6,31% валового внутрішнього продукту Росії.

Проєкт федерального бюджету на 2025 рік та на плановий період 2026 та 2027 років був внесений до Держдуми 30 вересня.

За тиждень до цього агентство Bloomberg ознайомилося з проєктом трирічного російського бюджету, який передбачав військові витрати 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів або 6,2% ВВП), тобто менші, ніж у нинішній версії.

У бюджеті 2024 року на військові витрати було закладено 10,4 трильйона рублів, що на той час було рекордом. Ще рік тому передбачалося, що у 2025 і 2026 роках військові витрати скорочуватимуться до 8,5 і 7,4 трильйона рублів відповідно.

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