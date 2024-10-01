Генштаб: На передовой 189 столкновений, больше всего боев – на шести направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев зафиксировано на Покровском (43) и Кураховском (31) направлениях. Также оккупанты активно атаковали украинские силы на Харьковском, Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 128 УАБ. Кроме этого, совершил 4694 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, Вишенки, Яструбщина, Белополье, Серебрянское лесничество, Северск, Часов Яр, Константиновка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калиновое, Белицкое, Яблоновка, Разлив, Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка, Богоявленка, Малая Токмачка, Пятихатки, Веселянка, Антоновка, Кардашинка и Львово.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ПВО, орудие на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг 16 раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григоровки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более чем 60 неуправляемым авиационным ракетам.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Часового Яра. Все атаки поблизости были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку от Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукуриного и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявления и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.