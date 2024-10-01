Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту "Джусу"
Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины погибшему летчику "Джусу" Андрею Пильщикову, сообщает Украинская правда.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", – говорится в указе президента.
Напомним, 26 августа 2023 года стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Президент Владимир Зеленский заверил, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчика, будут выяснены.
В ГБР, которое ведет расследование, сообщили, что средиверсий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.
Вариант возможной диверсии следствие отвергло.
Справка: Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.
Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".
Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.