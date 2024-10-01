Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту "Джусу"

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины погибшему летчику "Джусу" Андрею Пильщикову, сообщает Украинская правда.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности ﻿﻿ Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)" , – говорится в указе президента.

Напомним, 26 августа 2023 года стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчика, будут выяснены.

В ГБР, которое ведет расследование, сообщили, что средиверсий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Вариант возможной диверсии следствие отвергло.

Справка: Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.