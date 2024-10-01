В Донецкой ОВА рассказали о ситуации с гражданскими в Угледаре
В Угледаре Донецкой области уже ведутся бои, завозить гуманитарную помощь почти невозможно, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.
"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", — рассказал он.
По словам главы ОВА, бои ведутся в черте города.
"Поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно", — отметил Филашкин.
Как сообщалось, за прошедшие сутки на Времевском направлении россияне 8 раз пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.