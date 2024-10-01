У Донецькій ОВА розповіли про ситуацію з цивільними у Вугледарі
У Вугледарі Донецької області вже точаться бої, завозити гуманітарну допомогу майже неможливо, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.
"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали", — розповів він.
За словами голови ОВА, бої точаться в межах міста.
"Тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", — зазначив Філашкін.
Як повiдомлялось, минулої доби на Времівському напрямку росіяни 8 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви.