"Газпром" сообщил о росте добычи газа на 16%

Добыча "Газпрома" на территории России в первом полугодии 2024 года выросла на 16%, до 208,14 млрд. кубометров газа со 179,45 млрд. кубометров за тот же период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, сообщает Enkorr.

В первом полугодии 2024 года группа реализовала на внутреннем и внешних рынках 186,7 млрд кубометров газа против 166 млрд кубометров годом ранее.

Экспорт газа в дальнее зарубежье "Газпром" не раскрывает.

"На рост поставок газа в страны дальнего зарубежья главным образом повлияло запланированное увеличение объемов экспорта газа на китайском направлении, а также консолидация ООО "Сахалинская энергия" , - сообщила компания.

Объем поставок в Китай в первом полугодии увеличился на 43% год к году.