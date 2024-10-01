"Газпром" повідомив про зростання видобутку газу на 16%

Видобуток "Газпрому" на території Росії у першому півріччі 2024 року зріс на 16%, до 208,14 млрд кубометрів газу зі 179,45 млрд кубометрів за той же період минулого року. Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє Enkorr.

У першому півріччі 2024 року група реалізувала на внутрішньому й зовнішніх ринках 186,7 млрд кубометрів газу проти 166 млрд кубометрів роком раніше.

Експорт газу у далеке зарубіжжя "Газпром" не розкриває.

"На зростання постачання газу до країн далекого закордоння головним чином вплинуло заплановане збільшення обсягів експорту газу на китайському напрямку, а також консолідація ТОВ "Сахалінська енергія" , — повідомила компанія.

Обсяг постачання до Китаю у першому півріччі збільшився на 43% рік до року.