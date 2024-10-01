Правительство уволило госсекретаря Минобороны и одного заместителя Умерова
Кабинет министров уволил с должности государственной секретарши министерства обороны Людмилу Дараган, а также – заместителя министра обороны Станислава Гайдера. При этом двух других заместителей, представление на увольнение которых сделал Рустем Умеров, сегодня на заседании не уволили, сообщает Левый берег.
В сообщении представителя Кабинета министров в Веоховном Совете Тараса Мельничука указаны только эти две фамилии. А Умеров утром сообщил, что также обратился к правительству об увольнении еще двух заместителей – Александра Сергея и Юрия Джигира.
При этом по Гайдеру он сделал замечание о переводе его на должность руководителя Офиса министра, а по карьере других заместителей он не уточнял.
Мельничук добавил, что и. государственного секретаря МО будет Никитенко Никита.
Кроме Минобороны, замену кадров произвели в других министерствах. Назначили:
- Адаманова Эдема Бекировича заместителем министра здравоохранения Украины
- Семенца Александра Степановича заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
- Белецкого Сергея Владимировича государственным секретарем министерства развития общин и территорий Украины.