Правительство уволило госсекретаря Минобороны и одного заместителя Умерова

Кабинет министров уволил с должности государственной секретарши министерства обороны Людмилу Дараган, а также – заместителя министра обороны Станислава Гайдера. При этом двух других заместителей, представление на увольнение которых сделал Рустем Умеров, сегодня на заседании не уволили, сообщает Левый берег.

В сообщении представителя Кабинета министров в Веоховном Совете Тараса Мельничука указаны только эти две фамилии. А Умеров утром сообщил, что также обратился к правительству об увольнении еще двух заместителей – Александра Сергея и Юрия Джигира.

При этом по Гайдеру он сделал замечание о переводе его на должность руководителя Офиса министра, а по карьере других заместителей он не уточнял.

Мельничук добавил, что и. государственного секретаря МО будет Никитенко Никита.

Кроме Минобороны, замену кадров произвели в других министерствах. Назначили: