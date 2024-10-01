В Украине повысят тарифы на электроэнергию: кого это касается

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 октября начала процедуру пересмотра предельных цен на электроэнергию "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Тарифы касаются только предприятий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в пресс-службе, решение "никаким образом не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения".

По данным регулятора, процедура, в частности, предусматривает проведение открытых обсуждений, в ходе которых все заинтересованные участники рынка электрической энергии смогут предоставить свои предложения и замечания.

"Обращаем внимание, что пересмотр граничных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

Новые тарифы

Планируется, что постановление вступит в силу 31 октября 2024 года. Предлагается установить следующие максимальные предельные цены.

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 10,00 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч

Таким образом, вырастет максимальная предельная цена на рынке "на сутки вперед" внутрисуточном рынке с 11:00 до 17:00 с 5 600,00 грн/МВтч до 6 900,00 грн/МВтч.

Тарифы для населения

Цены на электроэнергию для населения регулируются постановлением Кабинета Министров. За последние два года они значительно выросли.

В частности, правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос до 4,32 грн/кВт-ч.