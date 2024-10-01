Рютте объяснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО зависит от нескольких факторов. Один из них - решение вопроса войны. Со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Марка Рютте, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Рютте подчеркнул, что поддерживает продолжение помощи Украине. И чиновники как в США, так и Европе понимают, что если российский диктатор Владимир Путин получит желаемое, это будет означать ухудшение ситуации с безопасностью для Альянса.

"Я работал с Дональдом Трампом (экс-президентом США - ред.) много лет. И я тесно общался с Камалой Харрис (вице-президентом США - ред.). Я их уважаю и я абсолютно уверен, что в этом вопросе они знают, что необходимо... Я уверен, что мы будем оставаться объединенными. Потому что все понимают, для чего это необходимо. Наша оборона, наши ценности поставлены на карту" , - добавил он.

Рютте напомнил, что на вашингтонском саммите НАТО страны Альянса говорили про Украину и ее будущее в НАТО.

"Но первое - нам нужно решить вопрос войны. Чтобы Украина получила преимущество как независимая демократическая страна. Это наш приоритет. Я не хочу сейчас вдаваться в детали какой путь впереди вступления Украины в НАТО. Но многое зависит от лидеров Украины, как будет развиваться война" , - уточнил он.

Генсек подчеркнул, что сейчас внимание стран Альянса должно быть сосредоточено на военных усилиях, поскольку чем больше они помогают Украине, тем скорее закончится война. Российский диктатор Владимир Путин должен понять, что страны Запада не будут сдаваться.