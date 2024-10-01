В Европарламенте готовятся к голосованию за новый состав Еврокомиссии в ноябре

Большинство руководителей комитетов Европейского парламента на встрече во вторник, 1 октября, поддержали проведение слушаний по кандидатурам комиссаров новой Еврокомиссии в ноябре, что задержит начало ее работы.﻿ Со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

Руководители комитетов Европарламента большинством голосов поддержали предложение провести слушания по кандидатурам еврокомиссаров с 4 по 12 ноября.

Окончательное решение должны принять в среду на встрече руководителей политических групп Европарламента – это высший орган принятия решений в этой институции.

В случае, если слушания состоятся в ноябре, новая Еврокомиссия заработает не раньше начала декабря. А если Европарламент отклонит несколько кандидатур комиссаров, этот срок сдвинется до января.

Альтернативное предложение – провести слушания в середине октября, что теоретически позволит новому составу Еврокомиссии приступить к работе в начале ноября.

На таком варианте настаивает только одна фракция – правоцентристская Европейская народная партия, к которой принадлежит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕНП не удалось заручиться поддержкой других групп.

"(Председатель ЕНП Манфред. – Ред.) Вебер хочет слушаний в октябре, но он изолирован и у него нет большинства" , – сказал Politico один из евродепутатов на условиях анонимности.

Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента предложила структуру и состав исполнительной коллегии ЕС из кандидатур, предложенных правительствами стран-членов 17 сентября.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент с требованием перенести слушания по будущим комиссарам на октябрь, раньше, чем было запланировано, чтобы следующий состав Еврокомиссии мог начать работу 1 ноября.

Такой шаг объясняли тем, что исполнительный орган ЕС должен начать работу в новом составе до президентских выборов в США.