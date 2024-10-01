Армия РФ оккупировала Угледар - DeepState

Проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.﻿﻿ Со ссылкой на данные аналитиков DeepState, сообщает Украинская правда.

Аналитики утверждают, что оккупанты публикуют фото с российскими триколорами вывешенными в разных уголках города.

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