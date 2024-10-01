Армія РФ окупувала Вугледар - DeepState
Проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині. З посиланням на дані аналітиків DeepState, повідомляє Українська правда.
Аналітики стверджують, що окупанти публікують фото із російськими триколорами вивішеними в різних куточках міста.
Що передувало:
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вдень 1 жовтня повідомив, що російські війська перебувають майже в центрі Вугледар, там тривають бої. Водночас у місті залишалося 107 мешканців, яким дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.
- 26 вересня співзасновник DeepState Руслан Микула заявив, що втрата Вугледара, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо, тижнів.