Армія РФ окупувала Вугледар - DeepState

Проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.﻿﻿ З посиланням на дані аналітиків DeepState, повідомляє Українська правда.

Аналітики стверджують, що окупанти публікують фото із російськими триколорами вивішеними в різних куточках міста.

Що передувало: