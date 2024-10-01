Иран запустил по Израилю более 500 ракет, есть попадания - СМИ
Иран совершил масштабную воздушную атаку на Израиль. По всей стране раздается воздушная тревога. Об этом пишет во вторник, 1 октября, The Times of Israel, сообщает Новое время.
Обновлено 20:37
В ЦАХАЛ заявили, что израильтяне могут покинуть бомбоубежища после ракетной атаки Ирана.
Обновлено 20:18
Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, сообщает Jerusalem Post.
Предварительно, есть прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, на улице Джорджа Вайса, однако, по данным Министерства обороны Израиля, информации о жертвах пока нет.
В Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-Хашароне, Беэр-Шеве и Ришон-Леционе было зафиксировано несколько других попаданий.
Революционная гвардия Ирана заявила, что нападение является ответом на убийство главаря Хезболлы Хасана Насраллы, и если Израиль ответит, он «получит сильный удар».
Телеканал CNN сообщил, ссылаясь на израильский источник, что Кабинет министров Израиля «находится в аварийном бункере».
В Сети появились кадры перехвата воздушных целей и падения осколков над Израилем.
«Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным», — заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созвал встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить «неизбежную атаку Ирана на Израиль».
Заявление Белого дома было опубликовано после того, как атака уже началась, пишет The Times of Israel.