Иран запустил по Израилю более 500 ракет, есть попадания - СМИ

Иран совершил масштабную воздушную атаку на Израиль. По всей стране раздается воздушная тревога. Об этом пишет во вторник, 1 октября, The Times of Israel, сообщает Новое время.

Обновлено 20:37

В ЦАХАЛ заявили, что израильтяне могут покинуть бомбоубежища после ракетной атаки Ирана.

Обновлено 20:18

Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, сообщает Jerusalem Post.

Предварительно, есть прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, на улице Джорджа Вайса, однако, по данным Министерства обороны Израиля, информации о жертвах пока нет.

В Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-Хашароне, Беэр-Шеве и Ришон-Леционе было зафиксировано несколько других попаданий.

Революционная гвардия Ирана заявила, что нападение является ответом на убийство главаря Хезболлы Хасана Насраллы, и если Израиль ответит, он «получит сильный удар».

Телеканал CNN сообщил, ссылаясь на израильский источник, что Кабинет министров Израиля «находится в аварийном бункере».

В Сети появились кадры перехвата воздушных целей и падения осколков над Израилем.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

«Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным» , — заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созвал встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить «неизбежную атаку Ирана на Израиль».

Заявление Белого дома было опубликовано после того, как атака уже началась, пишет The Times of Israel.