Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет, є влучання - ЗМІ

Іран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль. По всій країні лунає повітряна тривога, пише у вівторок, 1 жовтня, The Times of Israel, повідомляє Новое время.

Оновлено 20:37

У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльтяни можуть покинути бомбосховища після ракетної атаки Ірану.

Оновлено 20:18

Іран випустив по Ізраїлю близько 500 ракет, повідомляє Jerusalem Post.

Попередньо, є пряме попадання в будівлю на півночі Тель-Авіва, на вулиці Джорджа Вайса, однак, за даними Міністерства оборони Ізраїлю, інформації про жертв немає.

У Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні було зафіксовано кілька інших влучань.

Революційна гвардія Ірану заявила, що напад є відповіддю на вбивство ватажка Хезболли Хасана Насралли, і якщо Ізраїль відповість, він «зазнає сильного удару».

Телеканал CNN повідомив, посилаючись на ізраїльське джерело, що Кабінет міністрів Ізраїлю «знаходиться в аварійному бункері».

В Мережі зʼявилися кадри перехоплення повітряних цілей та падіння осколків над Ізраїлем.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

«Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним» , — заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден скликав зустріч з віце-президенткою Камалою Гарріс та їхніми радниками з питань національної безпеки, щоб обговорити «неминучу атаку Ірану на Ізраїль».

Заява Білого дому була опублікована після того, як атака вже почалася, пише The Times of Israel.