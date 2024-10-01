Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет, є влучання - ЗМІ
Іран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль. По всій країні лунає повітряна тривога, пише у вівторок, 1 жовтня, The Times of Israel, повідомляє Новое время.
Оновлено 20:37
У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльтяни можуть покинути бомбосховища після ракетної атаки Ірану.
Оновлено 20:18
Іран випустив по Ізраїлю близько 500 ракет, повідомляє Jerusalem Post.
Попередньо, є пряме попадання в будівлю на півночі Тель-Авіва, на вулиці Джорджа Вайса, однак, за даними Міністерства оборони Ізраїлю, інформації про жертв немає.
У Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні було зафіксовано кілька інших влучань.
Революційна гвардія Ірану заявила, що напад є відповіддю на вбивство ватажка Хезболли Хасана Насралли, і якщо Ізраїль відповість, він «зазнає сильного удару».
Телеканал CNN повідомив, посилаючись на ізраїльське джерело, що Кабінет міністрів Ізраїлю «знаходиться в аварійному бункері».
В Мережі зʼявилися кадри перехоплення повітряних цілей та падіння осколків над Ізраїлем.
«Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним», — заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.
У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден скликав зустріч з віце-президенткою Камалою Гарріс та їхніми радниками з питань національної безпеки, щоб обговорити «неминучу атаку Ірану на Ізраїль».
Заява Білого дому була опублікована після того, як атака вже почалася, пише The Times of Israel.