Глава МИД Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки

Украина не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время участия в Варшавском форуме безопасности. Со ссылкой на пресс-службу МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты" , — отметил Сибига.

В контексте представления Президентом Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины и Европейского континента.

Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых "красных линий" России и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о "красных линиях".