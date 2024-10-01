Генштаб: На фронте за сутки - 110 столкновений, продолжаются более 30 боев

В настоящее время продолжается более 30 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 1 октября, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 110 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ) и 446 ударов дронами-камикадзе, осуществил 2713 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанская. У последнего продолжается еще один бой. Ситуация контролируется. По имеющейся информации на данном направлении, сегодня противник потерял 89 человек убитыми и ранеными, также украинскими защитниками уничтожены две и повреждены три единицы автомобильной техники.

Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время 13 боестолкновений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки завершились, еще десять атак продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах н.п. Грековка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки и Ступочков.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 22 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки. Три боестолкновения на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 61 и ранили 102 кафира. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и склад боеприпасов. Также повреждены три вражеских ББМ и две единицы автомобильной техники захватчиков.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времовском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но помешали этому наши мужественные защитники.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки неподалеку от населенных пунктов Новоданиловки и Малых Щербаков. Продолжается атака вблизи Каменского. Ситуация контролируется.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.