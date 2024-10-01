В Кабмине сообщили, на что пойдут грантовые 2,5 млрд гривен от Японии
Кабинет Министров распределил грантовые средства от Японского агентства международного сотрудничества по Программе экстренного восстановления. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 1 октября, сообщает БизнесЦензор.
Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, средства гранта в сумме 2,55 миллиарда гривен, распределены на три программы:
- 1,3 млрд грн – Министерству энергетики на приобретение оборудования для энергетического обслуживания;
- 782 млн грн – Министерству внутренних дел для ГСЧС на приобретение оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования;
- 520 млн грн - Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на приобретение оборудования для транспортного сообщения.
Грантовые средства получены в соответствии с Грантовым соглашением для Программы экстренного восстановления (Фаза 3) между Японским агентством международного сотрудничества и правительством Украины от 19 февраля 2024 года.