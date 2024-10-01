У Кабміні повідомили, на що підуть грантові 2,5 млрд гривень від Японії

Кабінет Міністрів розподілив грантові кошти від Японського агентства міжнародного співробітництва за Програмою екстренного відновлення.﻿ Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, кошти гранту в сумі 2,55 мільярда гривень, розподілено на три програми:

1,3 млрд грн – Міністерству енергетики на придбання обладнання для енергетичного обслуговування;

782 млн грн – Міністерству внутрішніх справ для ДСНС на придбання обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування;

520 млн грн – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на придбання обладнання для транспортного сполучення.

Грантові кошти отримані відповідно до Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 3) між Японським агентством міжнародного співробітництва та урядом України від 19 лютого 2024 року.