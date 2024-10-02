Россияне ударили УАБами по Харькову и области: есть повреждения и раненые

Российские оккупанты утром 2 октября атаковали управляемыми авиабомбами Харьковскую область – ранены люди, вспыхнули пожары, повреждены гаражи, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"В 4:10 враг попал УАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших.

Также враг ударил УАБом по г. Дергачи. Зафиксировано возгорание гаражей".

В результате вражеского удара в Дергачах 5 человек, среди которых 14-летний мальчик, получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс.

Кроме того, в 4:10 захватчики ударили УАБами по Малоданиловской общине – в с. Черкасская Лозовая горела трава на площади 1 га. Пожар уже потушили, обошлось без пострадавших.

Предыстория: