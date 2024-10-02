Росіяни вдарили КАБами по Харкову та області: є пошкодження та поранені

Російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину – поранені люди, спалахнули пожежі, пошкоджені гаражі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"О 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова. Пошкоджено гаражі в кооперативі, без постраждалих. Також ворог вдарив КАБом по м. Дергачі. Зафіксоване загоряння гаражів".

Внаслідок ворожого удару в Дергачах 5 людей, серед яких 14-річний хлопчик, отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес.

Крім того, о 4:10 загарбники вдарили КАБами по Малоданилівській громаді – у с. Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Пожежу вже загасили, минулося без постраждалих.

Передісторія: