За сутки на фронте 155 столкновений: где произошло больше всего боев

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений. Больше столкновений произошло на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – по 25 боев на каждом. Также оккупанты активно атаковали на Лиманском (17 боев) и Торецком (16 боев) направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 2 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в том числе сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степное, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надежда, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан Бык, Романовка, Бересток, Чунишино, Водянское, Покровск, Богоявленка, Новопавловка и Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться недалеко от Часового Яра, Григоровки и в направлении Ступочков.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лисовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявления.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку от Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.