ПВО сбила 11 "Шахедов", часть беспилотников улетела в РФ – Воздушные силы

В ночь на 2 октября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 11 "Шахедов", еще 14 дронов были локационно потеряны или улетели на территорию России.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты выпустили 32 ударных беспилотника из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.