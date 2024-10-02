ППО збила 11 "Шахедів", частина безпілотників полетіла в РФ – Повітряні сили
У ніч на 2 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 11 "Шахедів", ще 14 дронів були локаційно втрачені або полетіли на територію Росії.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом окупанти випустили 32 ударні безпілотники з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.