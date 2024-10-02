ППО збила 11 "Шахедів", частина безпілотників полетіла в РФ – Повітряні сили

У ніч на 2 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 11 "Шахедів", ще 14 дронів були локаційно втрачені або полетіли на територію Росії.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти випустили 32 ударні безпілотники з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільн﻿ими вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.