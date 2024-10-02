Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Вэнс незначительно опережает Уолза

Избиратели, которые наблюдали за дебатами кандидатов в вице-президенты США Тимом Уолзом и Джей Ди Вэнсом, разделились во мнениях относительно того, кто из них лучше показал себя. Об этом свидетельствует опрос CNN, проведенный SSRS, сообщает Европейская правда.

51% опрошенных избирателей ответили, что Вэнс выступил лучше, а 49% отдали предпочтение Уолзу.

До дебатов те же избиратели отдавали предпочтение Уолзу как кандидату, от которого они ожидали более сильного выступления: 54% против 45%.

Результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Зрители дебатов, участвовавшие в опросе, на 3 пункта чаще были сторонниками Демократической партии, чем Республиканской. Это отлично от аудитории двух президентских дебатов, прошедших ранее: оба раза аудитория была чуть более благосклонной к Республиканской партии, чем потенциальный американский электорат в целом.

Также избиратели остались с более положительными мнениями об обоих кандидатах, причем большинство аудитории считает обоих мужчин квалифицированными для того, чтобы занять пост президента в случае необходимости.

59% наблюдателей заявили, что положительно относятся к Уолзу, и только 22% – отрицательно, что является улучшением для него по сравнению с положительными показателями среди тех же избирателей до дебатов – 46% положительно, 32% отрицательно.

Венса после дебатов 41% зрителей оценили положительно, а 44% – отрицательно. Это также является улучшением по сравнению с тем, как они оценивали его до дебатов – 30% положительно, 52% отрицательно.

Также сообщалось, что Уолз и Вэнс раскритиковали друг друга в вопросах внешней политики, однако оба согласились, что поддержка союзников является необходимой.