BMW просит Германию выступить против тарифов ЕС на электромобили из Китая

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

BMW AG давит на Берлин, чтобы тот проголосовал против введения значительно более высоких тарифов Европейского Союза на электромобили китайского производства, присоединившись к другим немецким автопроизводителям, которые не хотят рисковать своим важнейшим рынком.

"Дополнительные тарифы наносят ущерб глобально активным компаниям в этой стране и могут спровоцировать торговый спор, от которого никто не выиграет" , - заявил в среду генеральный директор BMW Оливер Зипсе.

Страны-члены ЕС готовятся к голосованию в пятницу по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае. Для блокирования тарифов требуется квалифицированное большинство - 15 стран-членов, представляющих 65% населения блока.

Немецкие чиновники дали понять, что правительство планирует воздержаться, а не голосовать против. Оно также ожидает, что значительное количество стран-членов ЕС присоединится к его воздержанию, что может усложнить блокирование внедрения тарифов.

В широком смысле, Германия четко дала понять, что надеется на решение вопроса путем переговоров между ЕС и Китаем.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят тарифы в Берлине в среду.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, предложила эти пошлины после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидирует свою электромобильную промышленность.

Немецкие автопроизводители в целом отвергли тарифы, которые, по их словам, могут угрожать продажам на их крупнейшем автомобильном рынке в Китае, если страна ответит контрмерами.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус призвала к открытости рынков в течение последних месяцев, а генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блюм неоднократно выражал обеспокоенность относительно потенциального торгового спора с Китаем.

Напомним, министр торговли Китая заявил, что введение ЕС пошлин на электромобили серьезно помешает торговле и инвестиционному сотрудничеству и нанесет ущерб как Китаю, так и Германии.

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.