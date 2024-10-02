ООН: Летом в Украине погибли почти 600 гражданских из-за вторжения РФ

В Украине погибли из-за российской агрессии с 1 июня по 31 августа 2024 года погибли 589 гражданских людей, еще 2685 ранены – количество жертв было на 45 % больше, чем за предыдущие три месяца. Об этом говорится в отчете Комитета по правам человека ООН, опубликованном 1 октября, сообщает Радио Свобода.

В организации отмечают, что реальные цифры могут быть выше, поскольку некоторые сообщения о жертвах среди гражданского населения до сих пор не подтверждены.

По данным ООН, июль 2024 стал самым смертоносным месяцем с октября 2022 года.

"Основной причиной большого количества жертв среди гражданского населения в июле стала широкомасштабная скоординированная атака с десятков ракет, запущенных РФ по целям по всей Украине 8 июля. Активизация усилий российских вооруженных сил по установлению контроля над территорией Донецкой области также привела к большому количеству жертв среди гражданского населения" , – говорится в отчете.

В целом, по данным ООН, с 24 февраля 2022 года в результате насилия, связанного с конфликтом, в Украине погибли по меньшей мере 11 743 гражданских лица (среди которых 613 детей) и 24 614 получили ранения. За этот период УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, - ред.) также задокументировало, что в результате боевых действий было повреждено или разрушено 1358 учебных заведений и 580 медицинских учреждений.

В организации отмечают, что за отчетный период российские вооруженные силы продолжали систематические нападения на энергетическую инфраструктуру.

В период с 1 июня по 31 августа российские вооруженные силы осуществили по меньшей мере четыре больших волн атак, каждая из которых включала десятки ракет и боеприпасов, на энергетические объекты по всей Украине, добавив к пяти волнам таких атак, которые произошли в течение предыдущих трех месяцев.

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