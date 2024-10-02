ООН: Влітку в Україні загинули майже 600 цивільних через вторгнення РФ

В Україні загинули через російську агресію з 1 червня по 31 серпня 2024 року загинули 589 цивільних людей, ще 2685 поранені – кількість жертв була на 45 % більшою, ніж за попередні три місяці. Про це йдеться у звіті Комітету з прав людини ООН, опублікованому 1 жовтня, повідомляє Радіо Свобода.

В організації зазначають, що реальні цифри можуть бути вищими, оскільки деякі повідомлення про жертви серед цивільного населення досі не підтверджені.

За даними ООН, липень 2024 року став найбільш смертоносним місяцем з жовтня 2022 року.

"Основною причиною великої кількості жертв серед цивільного населення в липні стала широкомасштабна скоординована атака з десятків ракет, запущених РФ по цілях по всій Україні 8 липня. Активізація зусиль російських збройних сил щодо встановлення контролю над територією Донецької області також призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення", – йдеться у звіті.

Загалом, за даними ООН, з 24 лютого 2022 року внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом, в Україні загинули щонайменше 11 743 цивільних осіб (серед яких 613 дітей) та 24 614 зазнали поранень. За цей період УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини, - ред.) також задокументувало, що внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано 1 358 навчальних закладів та 580 медичних установ.

В організації зазначають, що протягом звітного періоду російські збройні сили продовжували систематичні напади на енергетичну інфраструктуру.

У період з 1 червня по 31 серпня російські збройні сили здійснили щонайменше чотири великі хвилі атак, кожна з яких включала десятки ракет і боєприпасів, на енергетичні об’єкти по всій Україні, додавши до п’яти хвиль таких атак, які відбулися протягом попередніх трьох місяців.

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