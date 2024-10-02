СМИ: Россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Керченский мост

РФ готовится к беспрецедентной атаке на Крымский мост. В районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

Так, новые спутниковые снимки свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг Крымского моста.

"Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в начале мая, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских атак. Ранее установленные барьеры были повреждены штормами", - сообщает мониторинговый канал.

До июня, по данным аналитиков, защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавучими боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту.

"Но новые изображения, сделанные в субботу, 29 сентября, демонстрируют значительное увеличение количества барж, защищающих мост. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста", - отмечает "Крымский ветер".

Это, как отмечают аналитики, свидетельствует о том, что Россия обеспокоена не только угрозой с моря, но и пытается защитить мост от атак с воздуха

Крымский мост

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого оккупанты построили Керченский мост, соединяющий полуостров с материковой частью РФ. Эта постройка считается незаконной.

Для Украины Крымский мост является законой целью для ударов. Причем, Силы обороны их наносили уже дважды - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Еще в апреле 2024 года The Guardian писало, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

В связи с этим в последние месяцы оккупанты активно укрепляют переправу. Например, в начале сентября сообщалось, что РФ продолжает стягивать на Крымский мост ПВО, даже выставочных образцов. Кроме того, оккупанты строят на переправе "загадочное сооружение".