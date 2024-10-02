Израиль запретил въезд генсеку ООН из-за реакции на удар Ирана

Генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш объявлен персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну" , - написал он.

По его словам, любой, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - родины мирового террора - останется пятном на истории ООН" , - заявил глава ведомства.

Кац добавил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство - с Антониу Гутерришем или без него.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль. Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет по стране.

По словам "верхушки" Ирана, атака была ответом на убийство Хасана Насраллы и лидера ХАМАС Исмаила Хании. Израиль в свою очередь подчеркнул, что обстрел Ирана "будет иметь последствия".

До этого, 27 сентября, ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана - Бейруту. Целью их атаки стал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, который управляет боевиками уже более 30 лет.