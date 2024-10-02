Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через реакцію на удар Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголошений персоною нон грата в Ізраїлі. Йому заборонено в'їзд до країни.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну" , - написав він.

За його словами, будь-хто, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю.

"Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - родини світового терору - залишиться плямою на історії ООН" , - заявив глава відомства.

Кац додав, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати свою національну гідність - з Антоніу Гутеррешем чи без нього.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.Тегеран випустив близько 180 балістичних ракет по країні.

За словами "верхівки" Ірану, атака була відповіддю на вбивство Хасана Насралли та лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Ізраїль своєю чергою підкреслив, що обстріл Ірану "матиме наслідки".

До цього, 27 вересня, ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану - Бейруту. Метою їхньої атаки став лідер "Хезболли" Хасан Насралла, який керує бойовиками вже понад 30 років.