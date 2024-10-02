СМИ: Эстония рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что правительство страны обсуждало возможность отправки своих военных с небоевыми задачами на запад Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал Polskie Radio.

Он отметил, что пока страна не приняла конкретного решения, ведь прежде всего Эстония должна гарантировать безопасность инструкторов.

"Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", – пояснил министр.

Глава Минобороны Эстонии акцентировал, что решение о вводе войск в Украину должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – отметил он.

Певкур подытожил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну.

Напомним, 2 октября сообщалось, что бывший глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страна должна отправить войска, чтобы помочь тренировать и поддерживать украинскую армию.

Как известно, обсуждение присутствия войск НАТО на украинской территории начал президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Некоторые государства, в частности страны Балтии, публично поддержали эту идею или выразили заинтересованность в ней. Но подавляющее большинство, включая бывшего генерального секретаря Альянса, такую возможность отвергали.

В мае The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.