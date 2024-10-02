В "Укрэнерго" заявили, что в четверг отключений света не планируется

В Украине в четверг, 3 октября, не будут выключать свет по графикам. В то же время, украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Завтра, 3 октября, меры по ограничению потребления не планируются" , - говорится в сообщении.

При этом украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.