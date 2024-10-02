За три месяца лета РФ убила 589 мирных жителей Украины – отчет ООН

В период с 1 июня по 31 августа 2024 года из-за российской агрессии 589 мирных жителей погибли, еще 2685 получили ранения. Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН, сообщает Левый берег.

В июле основной причиной множества жертв среди мирного населения стала массированная российская ракетная атака 8 июля. К росту жертв среди мирного населения привели усилия россиян по оккупации Донецкой области.

"В течение отчетного периода российские вооруженные формирования продолжали атаки системного характера на энергетическую инфраструктуру, критическую для гражданского населения в Украине" , - говорится в отчете ООН.

Август стал самым смертоносным месяцем для украинских мирных жителей с октября 2022 года.

В период с 1 июня по 31 августа вооруженные силы РФ совершили не менее четырех массированных ракетных атак по мирному населению Украины.