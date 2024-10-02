МОН подписало первый приказ о назначении грантов для первокурсников

Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что в среду, 2 октября, Министерство образования и науки Украины подписало первый приказ о назначении государственных грантов на обучение первокурсникам, которые подали заявку в приложение "Дія" и подтвердили желание получить грант, сообщает Зеркало недели.

"Средства на счета заведений высшего образования для покрытия части стоимости обучения 10 809 студентов (это первые, подтвердившие в "Дія" сертификат о гранте) будут уже в скором времени перечислены. Студенты, которым назначен грант, на днях получат соответствующее подтверждение в "Дія" , – отметил Винницкий в Facebook.

По его словам, следующие приказы о назначении грантов будут изданы по мере поступления дальнейших подтверждений сертификатов. Студенты должны активировать сертификат до 5 ноября в "Дії".