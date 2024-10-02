МОН підписало перший наказ про призначення грантів для першокурсників

Заступник міністра освіти Михайло Вінницький заявив, що у середу, 2 жовтня, Міністерство освіти і науки України підписало перший наказ про призначення державних грантів на навчання першокурсникам, які подали заявку у додаток "Дія" та підтвердили бажання отримати грант, повідомляє Дзеркало тижня.

"Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10 809 студентів (це перші, які підтвердили в "Дії" сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані. Студенти, яким призначено грант, на днях отримають відповідне підтвердження в "Дії" , - зазначив Винницький у Facebook.

За його словами, наступні накази щодо призначення грантів будуть видані в міру надходження подальших підтверджень сертифікатів. Студенти мають активувати сертифікат до 5 листопада у "Дії".