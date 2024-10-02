Генштаб: Враг продолжает проявлять наибольшую активность под Покровском

Всего с начала этих суток произошло 118 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины 51 авиаудар, сбросив 92 КАБ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 2 октября, сообщает Деловая столица.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 508 дронов-камикадзе и произвели более 3355 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Украинские защитники отбили десять атак, еще четыре – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. В настоящее время ведутся два боя.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы, все атаки отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали силы обороны у н.п. Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Большинство атак пришлось на Торецк. Наши воины остановили 16 вражеских атак, четыре атаки – продолжаются.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 29 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от н.п. Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Все атаки противника были отбиты. Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено более 250 оккупантов, 99 из них – безвозвратно. Также уничтожены БТР, четыре пушки, одна станция РЭБ и пять автомобилей. Кроме этого, повреждена одна пушка и один МТЛБ противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции вблизи н.п. Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желанное Второе и Екатериновка. По уточненной информации, шесть боев продолжаются.

На Времовском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Богоявленки. Во время трех боестолкновений потерпели неудачу, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.