ISW: Кремль использует ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия использует ситуацию на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых она доминирует, сообщает Украинская правда.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России.

Богданов встретился с послом Ливана Шауки Бу Нассаром и обсудил военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

Он выразил "решительное осуждение наземного вторжения Израиля в Ливан" и подчеркнул, что Россия выступает против того, что называет "политическими убийствами".

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послами неназванных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных действий в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, в том числе тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности"".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 2 октября, что президент Палестинской администрации Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, и что участники саммита обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

В отчете добавляют, что МИД России осудил "политическое убийство" Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, решение Израиля одновременно взорвать тысячи пейджеров, принадлежащих членам ливанской "Хезболлы", а также предыдущие израильские удары по Ирану.