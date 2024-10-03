В России заявили, что не получали запрос на разговор Шольца с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там пока не получали запросов на телефонный разговор от канцлера Германии Олафа Шольца.﻿ Его слова приводит российское агентство ТАСС, сообщает Европейская правда.

Песков на вопрос журналистов сказал, что от Берлина не поступало запроса на телефонный разговор с главой Кремля.

Он также сказал, что "на первый взгляд, общих тем нет" из-за почти полной заморозки отношений Германии и России из-за войны РФ против Украины, но Путин "был и остается открытым к диалогу".

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года

По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.