На Хмельнитчине сбили 4 "Шахеда": в результате атаки вспыхнул пожар
Хмельницкая область подверглась российской дроновой атаке в ночь на 3 октября, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника типа Shahed", — рассказал он.
По словам Тюрина, попаданий в объекты инфраструктуры не было. На огороде в частном секторе вспыхнул пожар, его уже потушили.
"По состоянию на этот час, обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало", — добавил глава ОВА.
Как сообщалось, ночью 3 октября дроновой атаке подвергся Киев.