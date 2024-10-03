На Хмельнитчине сбили 4 "Шахеда": в результате атаки вспыхнул пожар

Хмельницкая область подверглась российской дроновой атаке в ночь на 3 октября, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника типа Shahed" , — рассказал он.

По словам Тюрина, попаданий в объекты инфраструктуры не было. На огороде в частном секторе вспыхнул пожар, его уже потушили.

"По состоянию на этот час, обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало" , — добавил глава ОВА.

Как сообщалось, ночью 3 октября дроновой атаке подвергся Киев.