На Хмельниччині збили 4 "Шахеди": внаслідок атаки спалахнула пожежа
Хмельницька область зазнала російської дронової атаки в ніч на 3 жовтня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Хмельницької обладміністрації Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили 4 ворожі безпілотники типу Shahed", — розповів він.
За словами Тюріна, влучань в об'єкти інфраструктури не було. На городі у приватному секторі спалахнула пожежа, її вже погасили.
"Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", — додав голова ОВА.
Як повiдомлялось, вночі 3 жовтня дронової атаки зазнав Київ.