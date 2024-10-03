FT: Израиль не планирует удары по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля не планирует удары по ядерным объектам Ирана. Однако Израиль рассматривает другие варианты ответа на ракетную атаку Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, США и западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля регионального конфликта.

Вашингтон дал понять, что поддерживает право Израиля на ответ. Но официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограничено.

FT отмечает, что Израиль взвешивает несколько вариантов ответа Ирану, включая атаки на ракетные установки или нефтяную инфраструктуру. Некоторые официальные лица Израиля призвали к ударам по его ядерным объектам, хотя лицо, знакомое с этим вопросом, сказало, что такой вариант не рассматривается. Президент США Джо Байден также заявил, что будет против такого ответа.

США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях.

Западные чиновники отмечают, что Израиль становится все более уверенным и смелым после ликвидации руководства "Хезболлы". По словам чиновников, израильское правительство может быть готово понести военные и политические потери, если это означает достижение стратегической победы над Ираном.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет. Атаку отразили израильские военные вместе с американскими эсминцами.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболлы". Израиль в свою очередь пообещал ответ. СМИ сообщили, что якобы власти Израиля рассматривают вариант с ударами по ядерным объектам Ирана. Американский президент Джо Байден заявил, что США не поддерживают подобный вариант.

Аналитики отмечают, что атака Ирана была провальной, а уничтожение ракет показало их малоэффективность и малую мощность.