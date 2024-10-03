Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Сырский в соцсетях.

"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.

Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов".

Главком также сообщил, что во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.