Украинские беспилотники атаковали аэродром в Воронежской области РФ – источники

В ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны отработали по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, сообщает Украинская правда.

По данным источника, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива. С этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".