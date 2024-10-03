Россияне обстреливают населенные пункты Курской области, где нет ВСУ – ОТГ "Северск"

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты в Курской области России, где нет украинских военных, что вызывает непонимание среди местного населения.﻿﻿ Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Сиверск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

По словам Мысника, российские войска продолжают массированные обстрелы подконтрольных Украине территорий Курской области, несмотря на отсутствие украинских военных в этих населенных пунктах. Местные жители не понимают причин таких атак.

"Местное население не понимает, почему по ним бьют (россияне - ред.), потому что (украинских - ред.) военных даже рядом нет. Но местные страдают, они вынуждены по несколько часов прятаться по подвалам, а иногда по половине суток там проводят" , – рассказал он.

Спикер подчеркивает, что украинские военные обеспечивают жителей подконтрольных Украине территорий Курской области водой, едой и лекарствами. Кроме того, украинские силы пытаются восстановить водоснабжение и электроэнергию, в частности с помощью генераторов.

"Все это ложится на плечи именно военных, потому что мы придерживаемся всех требований международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население всем необходимым" , – отметил Мысник.

Отметим, в своих ежедневных сводках Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о нанесении ракетных и бомбовых ударов российской авиацией по территории РФ в Курской области.

16 сентября МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной представителей ООН и МККК посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал реакцию РФ на возможность прибытия в Курскую область ООН и МККК. По его мнению, Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию в регионе.