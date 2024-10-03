Продавцам Apple после проверок доначислили более 2 млрд грн налогов

Налоговая служба провела 1590 проверок точек продажи электронной техники и по их результатам насчитала продавцам 2,16 млрд грн налогов.﻿ Об этом написал заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Сейчас продолжается более 170 фактических проверок компаний, продающих электронную технику, в частности технику Apple, включая такие сети под ТМ "ЯБКО", "YABLUKA", "STYLUS", "Техно Еж", "Touch", "eStore", "iStore", "iPeople", "Appleroom".

"В наиболее популярных сетях стоял "хронометраж". Это когда работник налоговой физически находится в магазине" , - уточнил Железняк.

Он опубликовал данные, когда во время хронометража в одной из сетей продажи средняя выручка была втрое выше, чем когда в магазине отсутствовал работник налоговой.