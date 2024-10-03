Зеленский впервые прокомментировал выход ВСУ из Угледара

Выход ВСУ из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни украинских военных. Для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи Запада, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

"Мы достаточно настойчивы в использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все", - сказал он в ответ на вопрос, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара.

Как отметил Зеленский, когда Россия "разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее каких-либо застроек".

"Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств - усиление Украины", - сказал президент.

Выход из Угледара

Напомним, ВСУ обороняли Угледар в течение двух лет, отбив многочисленные атаки российских войск. Бойцы 72-й бригады начали уходить из города на прошлой неделе, поскольку пути снабжения были перерезаны.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" 2 октября подтвердила выход Сил обороны из города с целью сохранения личного состава и боевой техники.

Как сообщили в 72-й бригаде, эвакуация раненых из Угледара была сложной, поскольку враг давил с флангов. Однако выход из города позволил минимизировать потери, насколько это было возможно.

Пресс-офицер 72-й бригады Арсений Прилипка заявил, что решение об отходе происходит по приказу или же в зависимости от обстоятельств.