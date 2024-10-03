Люксембург присоединился к Коалиции дронов – Минобороны Украины

В четверг, 3 октября, Министерство обороны Украины сообщило о том, что к Коалиции дронов присоединился Люксембург, став семнадцатой страной, которая поддержала эту инициативу.Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, сообщает Европейская правда.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, целью является обеспечение промышленного производства FPV-дронов как в Украине, так и на Западе. Это нужно для создания преимущества над противником в долгосрочной перспективе.

"Поэтому мы рады приветствовать в коалиции Люксембург, который за эти годы последовательно и постоянно помогал нашей армии, а теперь включится в развитие индустрии дронов" , – акцентировала она.

Как известно, Коалицию дронов создали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн. Инициатива была предложена Латвией и координируется совместно с Великобританией.

Украина уже получила тысячи дронов от стран-партнеров. Ожидается, что на уже аккумулированные в рамках Коалиции средства на совместные закупки (50 млн евро), будет закуплено и поставлено еще 20-30 тысяч дронов.

В марте украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" сообщило о присоединении Люксембурга к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени коалиции дронов объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.