В Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе по хранению нефтепродуктов

Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram.

"В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".

Причину возгорания не называют.

Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.

На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Відео з Telegram МНС РФ pic.twitter.com/2nrp2osUpT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2024

МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.

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