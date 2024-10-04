В Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе по хранению нефтепродуктов
Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram.
"В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".
Причину возгорания не называют.
Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.
На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.
МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.
Предыстория:
- В ночь на 4 октября в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.