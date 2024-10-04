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В Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе по хранению нефтепродуктов

В Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе по хранению нефтепродуктов

Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram.

"В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".

Причину возгорания не называют.

Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.

На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.

Предыстория:

  • В ночь на 4 октября в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

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