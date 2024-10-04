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У Пермському краї РФ спалахнула пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів

У Пермському краї РФ спалахнула пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів

Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє МНС РФ у Telegram.

"У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".

Причину загоряння не називають.

Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.

На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.

Передісторія:

  • У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

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