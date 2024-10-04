У Пермському краї РФ спалахнула пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів
Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє МНС РФ у Telegram.
"У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".
Причину загоряння не називають.
Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.
На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.
МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.
Передісторія:
- У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.